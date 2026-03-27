高知・仁淀川町で満開の花を咲かせていたのは、県の天然記念物に指定されている樹齢約500年の桜です。つぼみの形がひょうたんの形をしていることから、別名“ひょうたん桜”と言われています。28日からの週末に向け、ソメイヨシノが東京都心などで満開の時を迎えようとしています。花見シーズンがいよいよ到来。人でにぎわう中での絶景もあれば、人混みを避ける穴場スポットも目白押しです。愛媛・砥部町では、早咲きの「陽光桜」