3月26日、タレントの王林がInstagramを更新。胸元が大きく開いたセクシーなダンス衣装で“美ボディ”を披露し、ファンからは歓声が寄せられている。《きのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました…ふぇんありがとうございました!こんなあったかいLiveないんじゃないかってくらいの、ダンサーのみんなからアーティストの皆さん、お客さんも輝く場所ステージから見えるみんなの顔がほんとに優しくて、とってもたのしか