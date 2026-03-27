オークランド観光開発は3月28日、大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」に、都市型リカバリースパ「サウナメッツァ大井町トラックス」をオープンする。サウナメッツァ大井町トラックス(SAUNA METSA OIMACHI TRACKS)同施設は、サウナ・スパを中心に、休息・仕事・セルフケアの時間を組み合わせながら、上質な設備と設えに包まれて心身のコンディションを整えることができる都市型ウェルネススパ。サウナ室は、"ととのえ親方"こ