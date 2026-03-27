Photo: 門岡 明弥 2023年8月31日の記事を編集して再掲載しています。季節の変わり目、こまめな水分補給は欠かせません。外出時に水筒を持って行く際、収納に余裕のあるバッグじゃないと持ち運びづらいことも悩みでして……。なんだかんだ、いつも自動販売機やコンビニでペットボトルの水を購入してしまいます。ただ、ペットボトルの水はすぐに温くなるし、環境やお財布にも優しくない。以前