ローソンは3月31 日より、「無印良品スキンケアお試しセット」と「無印良品精油の香り シャンプー&コンディショナー お試しセット ひのき&ラベンダーの香り」を、「無印良品」を導入している全国の「ローソン」にて販売する。ローソン(左)「無印良品スキンケアお試しセット」、(右)「無印良品精油の香り シャンプー&コンディショナー お試しセット ひのき&ラベンダーの香り」今回発売するのは、良品計