【モデルプレス＝2026/03/27】北川景子が主演を務めた映画「ナイトフラワー」が、Prime Videoにて配信中。本記事では、作品のキーパーソンとなる芳井多摩恵役を演じた森田望智（もりた・みさと／29）を紹介する。【写真】27年朝ドラ女優、7kg増量で挑んだ格闘シーン◆森田望智「ナイトフラワー」で7kg増量今作は、日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した「ミッドナイトスワン」（2020年）の内田英治監督が手掛けた“真夜中シリー