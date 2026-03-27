これは筆者の知人Aさんのお話です。Aさんは子供の頃から「お姉ちゃんなんだから！」と10歳歳下の妹の世話を任されがちでした。放課後も妹の面倒を見るのが当たり前。やがて母から「あなたが妹の親代わり」と言われるようになり、妹も何でもAさんに頼り切りでした。自分の時間や選択の幅がどんどん狭まっていったAさん。その妹は大人になっても変わらずにAさんに依存していたのですが……。 「お姉ちゃんなんだから」と、妹のお世