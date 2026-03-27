2026年度予算の成立の遅れを補う8.6兆円の暫定予算案が2026年3月27日に衆院に提出された。今回の予算審議は高市早苗首相が「年度内成立」にこだわったことで、与野党の日程闘争が前面に出て、逆に「審議の形骸化」が際立つ格好となった。中道改革連合の小川淳也代表は「日本の国会を大幅に変えなければならない」と主張するが、高市一強のなかで可能なのか。予算案修正 ドイツ国会は1300か所、日本は戦後5回だけ26日の「報道1930」