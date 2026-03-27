傘下3Aで開幕…米メディアのトレード説に韓国が反応米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えた。ここに姿がなかったのが、直前に3Aオクラホマシティに降格したキム・ヘソン内野手だ。母国・韓国は米メディアのトレード説報道に反応し「悪材料の連続」「降格だけでは足りないのか」と嘆いている。韓国紙「スポーツ朝鮮」は27日未明「キム・ヘソン、トレード大激震！ドジ