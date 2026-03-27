俳優・阿部亮平が26日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】桜の下でポーズが決まってる黄色の帽子がめちゃかわいい幼少期 「【誕生日】」と題し、「また一つ歳を重ね46歳になりました、大人になるにつれここ数年は自分の誕生日は改めて感謝する日になってきている。両親に、兄弟に、妻に、子供たちに、そして、いつも近くにいてくれる仲間に。感謝の方法や気持ちは違う