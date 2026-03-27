山本由伸選手ドジャースの入団会見2023年12月 アメリカ3年目の挑戦です。岡山県備前市出身で、アメリカ・メジャーリーグドジャースの山本由伸投手がリーグ開幕戦で好投を見せました。 日本時間27日朝、2年連続でドジャースの開幕投手を任された山本。本拠地で迎えた1回の先頭バッターは、スプリットで空振り三振。 山本はその後、ランナーを背負いながらも3回まで0