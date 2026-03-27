今日27日は、神戸や松江、長崎などで桜が開花しました。明日28日以降は5月上旬並みの陽気となる所も多く、桜の開花が進み、桜前線は東北へと進むでしょう。各地でお花見日和となりそうです。27日は神戸・松江・長崎・鹿児島で桜開花今日27日、西日本は日差しとともに気温が上がり、4月中旬並みの陽気の所が多くなりました。春の陽気に誘われて、松江、神戸、長崎、鹿児島で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。神戸は、平年と同じ、昨