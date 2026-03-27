4月1日までWEB投票を受付水戸ホーリーホックは3月27日、クラブロゴ刷新プロジェクトにおける新ロゴデザインの投票実施を発表した。30余年かけて育んできた「水戸らしさ」を次世代へつなぐため、J1参入元年となる新シーズンの幕開けとともにロゴを刷新する。提示されたデザイン案は、すべて「成長」をコンセプトとした3候補となっている。No.1の「GEOMETRY」は丸・三角・四角の幾何学形で個性と調和を表現。No.2の「Re:VIEW」は