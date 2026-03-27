県立美術館など高知県が所有する複数の施設で、法定点検が10年以上実施されていなかったことについて、茺田知事は3月27日に「県民の信頼を大きく裏切る遺憾な事態」だと陳謝しました。3月27日開かれた定例会見で茺田知事は、県立美術館をはじめ病院や学校など、県が所有する22の施設で「建築基準法」に基づく点検が、長年実施されていなかったことについて述べました。■高知県・濱田知事「然るべき やるべき法定点検