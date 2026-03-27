２７日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、３人組アイドルグループ「ＮＥＷＳ」のメンバーで、直木賞に２度ノミネートされた作家の顔を持つ加藤シゲアキ（３８）が出演。父が白血病と診断されたことを明かした。黒柳徹子から「４年前にお父様が？」と話を向けられると、「白血病になって…びっくりしましたね。すごく元気な人で、当時まだ６０代半ばだったので」と加藤。「なかなか発見に至らなくて、