第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京・芝１２００メートル）に出走するパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）のＧ１参戦は３歳マイル王に輝いた昨年のＮＨＫマイルＣ以来。成長を遂げた姿で大一番へ打って出る同馬を、６つのポイントからチェックする。【戦歴】昨年のＮＨＫマイルカップの勝ち馬。ここ２戦は海外遠征で続けて５着だが、ともに０秒４差と力の差はなかった。３歳夏で５７