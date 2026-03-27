7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演を務める映画『君が最後に遺した歌』（公開中）の劇中歌「はるのうた」の本編映像が解禁された。【動画】涙なしには聴けない…「はるのうた」本編映像が解禁同作品は詩作を密かな趣味とし、代わり映えのしない日常を送る主人公・水嶋春人（道枝）が、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つヒロイン・遠坂綾音（生見愛瑠）