◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２７日・マツダスタジアム）試合前に開幕セレモニーが行われた。現役サラリーマン３６人によるチアパフォーマンスチーム「ＣｈｅｅｒＲｅ―Ｍａｎ’ｓ（チアリーマンズ）」が登場。アクロバチックな演技で会場を沸かせた。また、今年はマツダスタジアム開場以来初の試みとして両軍の監督、コーチ、選手が中堅バックスクリーンから入場。ＷＢＣに出場した小園は「お茶たてポーズ」を披露