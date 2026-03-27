愛知県刈谷市にある洋菓子店「ママン・オヴァール」が、高級シャンパン『ドン・ペリニヨン』を使ったケーキを提供しています。1カ月間熟成させることで深い味わいを実現していて、特別な贈り物として人気を集めています。 ■珍しい卵「ルテイン」使ったスイーツがたくさん 今が旬のイチゴのケーキなど、季節の洋菓子が並ぶ洋菓子店「ママン・オヴァール」。店内にはカフェスペӦ