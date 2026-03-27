【北京共同】中国がベトナムと領有権を争う南シナ海の西沙諸島で新たに人工島を造成していることが27日までに明らかになった。米シンクタンクが衛星画像を分析し、中国が南シナ海で造成した人工島で最大規模となる可能性があると指摘した。ほかの人工島と同様に軍事拠点として利用する懸念がある。周辺国や米国との摩擦の要因となりそうだ。