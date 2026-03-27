JKAは27日、新登録選手（129期、130期）のデビュー戦が決定したと発表した。新登録選手が出場するルーキーシリーズは以下の通り。▽5.8〜10＝松山（昼間）▽5.15〜17＝宇都宮（昼間）▽5.22〜24＝平塚（ナイター）▽5.29〜31＝熊本（昼間）▽6.6〜8＝奈良（ミッドナイト）129期の卒業記念レースを制した沢田桂太郎（28＝大分）は宇都宮、平塚、熊本を転戦。同2着の中村嶺央（れお、21＝千葉）は松山、宇都宮、平塚を走る。