窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月9日配信開始）の場面写真と主題歌PV映像が解禁された。【動画】ロックチューンに乗せて、カモとトラが制裁を下す主題歌PV映像同作品は復讐屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず反省もしない犯罪者たちに対して、被害者に代わって、制裁を加える2人の復讐者による“外道”の物語となっている