男性7人組「原因は自分にある。」の小泉光咲（23）が軽度の肺気胸と診断されたため、一定期間、自宅療養と健康観察を行うことが27日、グループの公式サイトで発表された。「メンバーの小泉光咲が、軽度の肺気胸と診断されましたのでご報告申し上げます」とし、「今後につきましては、医師の判断に従い一定期間、自宅療養及び健康観察を行なってまいります」と報告。今月28、29日に出演予定だった「LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭