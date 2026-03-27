フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』の第10代目お天気キャスターを務めた田中裕理（23）が26日、自身のインスタグラムを更新。「東京大学を卒業しました」と報告し、袴姿の記念ショットを披露した。【写真】「春から社会人！頑張ります！」学位記＆花束を手にニッコリほほ笑む田中裕理東京大学では、文学部人文学科に所属した田中。投稿では「大学生活の全てが宝物です。本当に濃い時間を過ごせました。フォローという形も