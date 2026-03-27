NEWSの加藤シゲアキ（38）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の小説が直木賞にノミネートされたことについてのメンバーの反応を明かした。司会の黒柳徹子は冒頭、加藤について「作家にアイドル、俳優など、マルチな才能でご活躍」と紹介。「直木賞にもノミネート」と2回ノミネートされたと続けた。また「自分のグループの中に直木賞作家、まだ賞は獲っていなんだけれども、ノミネー