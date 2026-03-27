北海道砂川市でヒグマを駆除したハンターの男性が、猟銃の所持の許可を取り消されたことは違法だとして、処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁は男性に猟銃の所持を認める判決を言い渡しました。北海道猟友会の男性は、2018年、砂川市の要請でヒグマを駆除したところ、発砲した銃弾が住宅に届くおそれがあったとして、北海道公安委員会に猟銃所持の許可を取り消されました。男性は処分の取り消しを求める訴えを起こしましたが、札