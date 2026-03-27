NHK Eテレの教育番組「みいつけた！」で4代目スイちゃんを務めた、子役タレントの増田梨沙さんが自身のインスタグラムを更新。小学校を卒業したことを報告しました。【写真を見る】【 増田梨沙 】小学校卒業を報告「6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」増田さんは花柄の袴姿で卒業証書を手にした画像を添えて「小学校を卒業しました」と投稿。 また6年前の入学当初とみられる自身の画像