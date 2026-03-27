【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２６日、レギュラーシーズンが本格的に開幕した。ドジャースの山本由伸はダイヤモンドバックス戦に先発し、６回２失点で日本人初となる２年連続の開幕戦白星を飾った。１番指名打者で出た大谷翔平は１安打２四死球。チームは８―２で快勝し、ワールドシリーズ３連覇へ好発進した。ホワイトソックスの村上宗隆はブルワーズ戦に６番一塁で出場してメジャーデビューを果たし、九回に右越え１