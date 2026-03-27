フジテレビの清水賢治社長は27日、東京・台場の同局で社長会見を行った。29日に三重・鈴鹿サーキットで行われるF1日本グランプリの開幕を控える中、「フジテレビとしてもう一度、F1の魅力を伝えていきたい」と力を込めた。同局はF1のの国内放送・配信権を5年間にわたり独占で取得。地上波をはじめ、有料放送や有料配信などあらゆるメディアを駆使して競技の魅力を届ける狙いだ。清水社長は「さまざまなプラットホームを組み合