動画投稿に特化したSNS「TikTok」が、あす（28日）とあさって（29日）、香川県の特産品を紹介し販売するイベントを高松市の商店街で実施します。 【写真を見る】TikTokが香川県の特産品を販売するイベント実施人気クリエイターらが高松市長を表敬訪問 きょう（27日）は若者に人気のクリエイターたちが大西市長を表敬訪問しました。高松市役所を訪れたのは、TikTok Japanの執行役員や、クリエイターの遠坂め