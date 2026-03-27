上田正樹が、バースデーライブツアーをビルボードライブ大阪および横浜にて開催する。 （関連：椎名林檎×向井秀徳、SennaRin×川上洋平、家入レオ×斎藤宏介……男女ボーカルで響かせる新鮮なアプローチ） 今回は、盟友 有山じゅんじらと共に“上田正樹R&B BAND”として登場。大阪公演は7月7日の誕生日当日に開催される特別な一夜となる。 チケットは、4月2日よりClub BBL会員