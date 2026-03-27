札幌地検は2026年3月27日、死体遺棄の疑いで逮捕された札幌市南区の男性（48）を不起訴処分にしたと発表しました。男性は2月中旬から3月1日までの間、自宅に兄とみられる男性の遺体を遺棄した疑いで逮捕・送検されていました。検察は不起訴処分の理由について「諸般の事情を考慮し、不起訴処分とした」としています。