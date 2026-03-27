◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・京セラドーム大阪）開幕戦のオリックス―楽天のスタメンが発表された。就任２年目の岸田護監督のもと、３年ぶり覇権奪回を目指すオリックスは、ＷＢＣ帰りのエース・宮城が３年連続３度目の開幕投手。野手では新外国人のシーモアが「４番・一塁」、ＷＢＣに出場した若月が「５番・ＤＨ」、昨季１本塁打からの巻き返しに燃える森友が「６番・捕手」で出場する。以下、両チームのスタメン