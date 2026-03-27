◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第１日（２７日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）ツアー２勝の金田久美子（スタンレー電気）が５バーディー、ボギーなしで５アンダーの６７をマークし、首位と２打差の３位と好スタートを切った。前半は１１番、１３番、１６番と３つ伸ばして後半へ。１番、２番はパーとし「ピンチだったけど、ボギーを打たずにしのげたのがバーディーにつながった」と３番、４番で