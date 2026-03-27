村上がデビュー戦で意地の一発を放った(C)Getty Images鮮烈な一撃だ。現地時間3月26日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地アメリカンファミリー・フィールドで行われたブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」として先発出場。チームが2-14と大敗を喫する中、9回に1号ソロを放つなど、2打数1安打、1打点、2四球と奮起した。【動画】豪快にメジャー1号！村上宗隆の本塁打をチェック9回先頭の第4打席で村上は、右腕ジェーク・ウ