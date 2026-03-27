8日の石川県知事選挙で初当選した山野之義氏が新しい知事に就任し、山野県政がスタートしました。地震と豪雨からの復旧・復興、そして石川県のさらなる発展へ。新知事はどんな青写真を描くのでしょうか？大勢の職員と県民が、県庁のエントランスホールを埋め尽くします。午前9時半に初登庁した山野新知事は職員から花束を受け取ると、朝の天気になぞらえ、職員らにこう語りかけました。山野之義新知事「これからの石川県政を照らす