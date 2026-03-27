日本ハムが２７日、当初予定していた開幕ローテを変更し、５年目の達孝太投手（２２）が２８日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に先発することとなった。この日の予告先発で発表された。みずほペイペイドームで最終調整を行った達は、「どこでも投げられるようにしていたんで。開幕でも２戦目でも３戦目でも。準備は早めの段階からしてたんで、別にどこ来ても大丈夫だなって感じです」。キャンプの段階から登板日変更