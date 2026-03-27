◆センバツ第９日▽準々決勝英明―大阪桐蔭（２７日・甲子園）大阪桐蔭は、４番・ＤＨの谷渕瑛仁（３年）が一時勝ち越しのソロを放った。２―２の６回先頭で右越えに大会８号となる一発を放った。投手陣は先発した小川蒼介（３年）が５回６安打２失点で降板し、６回から１９２センチの大型左腕・川本晴大（２年）が２番手で登板した。川本は、２４日の熊本工戦で６回１死まで無安打投球で、１５０球で被安打３、１４奪三