宮内庁は、ことし2月に秋篠宮家の長男・悠仁さまが京都を訪問した際日本の伝統文化「雅楽」や「蹴鞠（けまり）」を体験された写真を新たに公開しました。27日、宮内庁が新たに公開したのは、悠仁さまが、2月26日と27日に成年式を終えたことを明治天皇陵などに報告するために京都を訪問された際の写真7枚です。宮内庁によりますと、悠仁さまは27日、旧華族らの親睦団体である「霞会館」の京都支所を訪れ、伝統文化の「雅楽」や「蹴