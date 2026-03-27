昨季チーム最多の２２Ｓをマークし、今季は先発に転向したＤｅＮＡの入江大生投手が、開幕２戦目となる２８日のヤクルト戦（横浜）で今季初の先発マウンドに立つ。開幕戦が行われた２７日、ハマスタで最終調整を行った右腕は「不安とワクワクとが入り交じった、何とも言えない感情になってます」と心境を語った。先発登板はルーキーだった２１年以来。当時は開幕ローテ入りしたものの、４試合で０勝４敗。その後は故障もあり