ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」は27日、4日間の予選が終了。28日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。4日目6R、奥村明日香（24＝福岡）は2コースから差したものの、3コースから握った松瀬弘美に及ばず3着。得点率6.50の13位で予選を終えた。レース後は「2着もあったと思いましたけど…、失敗ですね。でも3着でも、という感じです」と痛しかゆしの口ぶり。「ペラが開いてい