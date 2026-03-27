日本陸連は２７日、９月のアジア大会（名古屋）マラソン日本代表内定選手記者会見を都内で開催した。男子は２５年東京世界陸上代表の吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）と２３年ブダペスト世界陸上代表の山下一貴（三菱重工）、女子は２５年東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）と１月の大阪国際女子マラソンで初マラソン日本最高記録（２時間１９分５７秒）をマークした矢田みくに（エディオン）が選ばれ、抱負を