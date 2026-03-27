IOC＝国際オリンピック委員会は、2028年のロサンゼルス・オリンピックから女子種目に出場するすべての選手に遺伝子検査を実施すると発表しました。【映像】IOCコベントリー会長のコメント（実際の様子）IOCコベントリー会長「オリンピックではごくわずかな差が勝敗を分けることがあります。生物学的に男性の選手が、女子のカテゴリーで競技することは公平ではないことは明らかです」「一部の競技においては単に安全ではないとい