築地銀だこが、MLBロサンゼルス・ドジャースとのコラボ商品第4弾「LAマッケンチーズ」が、きょう27日から期間限定で発売を開始した。【写真】コラボ商品を3日間は100円引きで提供「LAマッケンチーズ」は、アメリカの定番料理「マッケンチーズ」と日本のたこ焼を融合させた一品。アツアツのたこ焼にBBQソースと九条ねぎをトッピングし、チェダーチーズを使った特製マッケンチーズを重ねた。さらにカレー粉を加えることでスパイ