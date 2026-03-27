23年7月に脳腫瘍で亡くなった元阪神の横田慎太郎さん（享年28）の生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」がNetflix（ネットフリックス）で4月23日から独占配信されることがNetflix Japanの公式Xなどで27日までに発表された。映画「栄光のバックホーム」は横田さん役を松谷鷹也、横田さんの闘病を献身的に支えた母・まなみさん役を鈴木京香が演じ、昨年11月28日から全国公開され今年1月下旬の時点で累計動員120万人、興行収入1