◆パ・リーグロッテ―西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）西武のドラフト１位・小島大河捕手とロッテのドラフト２位左腕・毛利海大投手の“明大同期バッテリー”対決が実現する。開幕戦の今試合に、小島は「９番・捕手」でスタメン出場。西武では２００６年の炭谷銀仁朗以来、２０年ぶりとなる新人の開幕戦スタメンマスクとなる。一方の毛利は開幕投手を務める。小島は２５年ドラフト１位で西武に、毛利は同年ドラフト２位でロ