全国でクマ被害が相次いだことを受け、政府は、2030年度時点での個体数の目標や、それを達成するための地域ごとの捕獲数などを掲げたロードマップを決定しました。【映像】木に登るクマ（実際の様子）きょう開かれた関係閣僚会議で決定したクマ被害対策のロードマップは、地域ごとに個体数の管理を強化するため、2030年度までに捕獲する目標数を設定しています。被害の大きかった東北地方などでは、自然に増加する割合を5パ