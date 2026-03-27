東京都は27日、恩賜上野動物園に新たな乗り物の概要を発表した。【写真】これは乗りたい！車窓から園内が一望できそうな内観都は、上野動物園のさらなる魅力の向上や安全で快適な移動手段の確保を図るため、東園と西園をつなぐ新たな乗り物の整備を進めている。27日、整備の内容を発表した。乗り物は3両編成の21メートル、定員は60人、乗車は3分半で、軌道の全長は340メートルとなっている。公表されたイメージ図では、「