ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが７月１６、１７日に米ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで、クラシカルコンサート「ＹＯＳＨＩＫＩＣＬＡＳＳＩＣＡＬ２０２６」を開催することを２３日、発表した。２０２４年に受けた３度目の頸椎手術を経て、アメリカでの本格的な復帰公演となる。同公演は、４月３〜５日に東京で開幕するクラシカル・ワールドツアーの第二章となる。会場は世界屈指の音響を誇るウ