春のセンバツ高校野球。ベスト4への切符をつかんだのは？ 2016年以来の春制覇を目指す奈良の智弁学園は、第２試合で埼玉の花咲徳栄と対戦しました。 しかし1回、いきなり満塁のピンチを招くと、打者一巡の猛攻を受け、初回に6失点。2回にも2点を奪われ、8点のリードを許します。 悪い流れを止めるべく、3回から杉本真滉投手がマウンドへ上がります。エースが無失点の好リリーフでチームを鼓舞